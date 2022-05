Incidente tra auto e moto a Capaccio: tra i feriti una donna incinta e una bambina

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 18, in località Cafasso a Capaccio Paestum, dove un’automobile (Alfa Romeo Giulietta) e uno scooter si sono scontrati in una curva.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo con la vettura che si è ribaltata sulla carreggiata: a bordo vi erano un uomo con la moglie incita all’ottavo mese di gravidanza e la figlia piccola, le quali sono state condotte al nosocomio di Battipaglia. Il 35enne di Montano Antilia che, invece, era in sella allo scooter è caduto sull’asfalto e, successivamente, è stato trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania per le ferite e le fratture riportate in varie parti del corpo. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.