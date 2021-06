Due incidenti a Capaccio Paestum: traffico in tilt

Paura, questa mattina, a Capaccio Paestum, per due incidenti verificatisi lungo la Strada Statale 18 che collega la Città dei Templi con il Cilento.

I disagi

Il primo sinistro è avvenuto in località Vannulo dove un furgone si è scontrato con una monovolume; il secondo, invece, a Ponte Barizzo dove a scontrarsi sono state due automobili. Fortunatamente non risultato persone ferite in modo grave. Ma su entrambi gli incidenti sono in corso le indagini della Polizia Municipale e della Forze dell’Ordine per accertarne le responsabilità Enormi disagi, inevitabilmente, alla circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia.