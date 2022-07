Incidente tra due auto a Capaccio Paestum: tre feriti in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 18 Tirreno Inferiore, all’altezza dell’Agripaestum a Capaccio, dove due automobili (Fiat Qubo e Ford Kuga), che procedevano in senso opposto di marcia, si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia stradale per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato i tre feriti (due uomini e una donna) in ospedale. Le loro condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi.