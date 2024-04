Incidente tra due auto e un camion: grave un 18enne

Paura, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove due auto (Citroèn e Fiat Bravo) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto, avvenuto intorno alle 7.30, è rimasto coinvolto anche un camion. L’incidente si è verificato lungo la Strada Statale 18 in località Spinazzo. La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione veicolare.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 a bordo di un elisoccorso, che hanno prontamente soccorso un ragazzo di 18 anni, originario di Battipaglia, alla guida della Citroèn, il quale è rimasto gravemente ferito nel violento impatto. Immediato il trasferimento all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute sono gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della Polstrada.