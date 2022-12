Incidente tra 3 auto a Capaccio Paestum: traffico in tilt

Nuovo incidente stradale a Capaccio Paestum, a poche ore da quello in cui ha perso la vita il 45enne Salvatore De Martino. Questa mattina, in località Spinazzo, tre automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento lungo la Strada Statale 18. Ingenti i danni alle vetture ma, fortunatamente, non risultano feriti.

Il traffico

Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.