Incidente tra auto, minivan e trattore a Capaccio: due feriti

Paura, oggi, a Capaccio Paestum, dove si è verificato un incidente stradale lungo la SS18 in località Rettifilo, in cui sono rimasti coinvolti un trattore, un minivan e un’automobile.

I soccorsi

Due le persone rimaste ferite: un uomo di Albanella e un cittadino di nazionalità indiana. Sul posto le ambulanze del 118, che hanno trasportato entrambi in ospedale per accertamenti. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri.