Incidente ad Eboli, auto guidata da ex consigliere comunale travolge una moto: feriti due bagnini

Paura, ieri sera, lungo la strada statale 18, in località Santa Cecilia di Eboli, dove un’automobile guidata da un ex consigliere comunale ha travolto uno scooter con a bordo due bagnini di Salerno ma in servizio presso uno stabilimento di Acciaroli.

I soccorsi

Nel violento impatto, i due giovani sono caduti rovinosamente sulla carreggiata. A soccorrerli alcuni passanti e anche il conducente della Fiat 500 che ha subito allertato il 118. Sul posto sono giunte le ambulanze che li hanno condotti agli ospedali di Battipaglia ed Eboli. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi. Su dinamica e responsabilità dell’incidente indagano i carabinieri.