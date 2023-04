Incidente ad Eboli, non vede la rotatoria e si schianta contro un muro: conducente in ospedale

Paura, questa sera, in località Cioffi ad Eboli, dove il conducente di un’automobile (Citroen C3) non ha visto in tempo una rotatoria e si è schiantato contro un muro. La vettura, a causa del violento impatto, si è in parte ribaltata. L'incidente è avvenuto lungo la SS18.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del Vopi, che ha trasportato il malcapitato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.