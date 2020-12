Incidente tra due auto ad Eboli, una si ribalta: grave 70enne

Momenti di paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale di 18 ad Eboli, dove due automobili (Fiat 500 e Renault) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto, avvenuto sotto la pioggia battente di queste ore, è stato violentissimo.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il conducente della Renault che si è anche ribaltata sulla carreggiata: si tratta di un ebolitano di 70 anni che è stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 in ospedale. Illeso, invece, il 40enne alla guida dell’altra vettura. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.