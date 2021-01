Incidente ad Ogliastro, auto sbanda e precipita in un burrone: tre feriti

Tragedia sfiorata, nella tarda serata di ieri, ad Ogliastro Cilento dove un’automobile (Fiat Stile), mentre stava percorrendo l’ex SS18 in località Eredi, è finita fuori strada precipitando in un burrone. A bordo della vettura c’era tre persone che sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto i feriti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sono stati presi in cura dai medici. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nel recupero dell’auto finita contro alcuni alberi, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.