Incidente tra auto e moto a Nocera Inferiore: un ferito, traffico in tilt

Tragedia sfiorata, questa sera, lungo la Strada Statale 18 a Nocera Inferiore, dove un’automobile e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio che conduce al rione Vescovado davanti agli occhi degli altri automobilisti, che hanno allertato i soccorsi.

I disagi

Ad avere la peggio il centauro che, però, non avrebbe riportato gravi feriti, ma è stato comunque preso in cura dai sanitari del 118. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale per gestire la circolazione veicolare che, inevitabilmente, ha subito inevitabili rallentamenti e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per accertarne le responsabilità.