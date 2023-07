Incidente tra due auto a Paestum: un ragazzo trasportato in ospedale

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18, a Capaccio Paestum, dove due automobili si sono scontrate in località Spinazzo per cause in corso di accertamento. Il violento impatto è avvenuto tra una Mercedes guidata da un imprenditore del posto e una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 30 anni residente ad Agropoli.

I soccorsi

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha condotto all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per aver riportato ferite in varie parti del corpo. L’altro conducente, invece, è rimasto illeso. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la Polizia Municipale.