Incidente a Battipaglia, auto si ribalta sulla carreggiata: un ragazzo ferito

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Battipaglia, dove un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente capovolta al centro della carreggiata.

I soccorsi

L’incidente è avvenuta all’altezza dell’Hotel “San Luca”. Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi, che hanno soccorso il ragazzo che era alla guida della vettura, il quale è rimasto ferito lievemente.