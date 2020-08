Incidente frontale tra due auto a Torre Orsaia: quattro feriti

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la Strada Statale 18, nel comune di Torre Orsaia. Due automobili (Opel Corsa e Mercedes) si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti due ragazzi di Rofrano, che erano a bordo della Opel Corsa e sono stati trasportati all’ospedale di Vallo della Lucania, e una coppia di tedeschi, che era a bordo della Mercedes ed è stata condotta al nosocomio di Sapri. Nessuno degli occupanti delle due vetture avrebbe riportato gravi ferite. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell'ordine.