Incidente nel Cilento, furgone si ribalta in una cunetta: illesi i vigilentes

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18 tra i comuni di Rofrano e Torre Orsaia, dove un furgone portavalori è improvvisamente uscito fuori dalla carreggiata per ribaltarsi, in pochi secondi, in una cunetta, per cause in corso di accertamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

A bordo vi erano due vigilantes che erano diretti alla banca di Torre Orsaia che, fortunatamente, non hanno riportato ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.