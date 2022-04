Incidente auto e camion ad Atena Lucana: tre feriti

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 19, ad Atena Lucana, dove un’automobile e un camion si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto, il tir si è ribaltato sulla carreggiata mentre la vettura è andata quasi completamente distrutta. Tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica e la responsabilità del sinistro.