Tamponamento ad Atena Lucana, auto sbanda e investe donna mentre passeggia

Momenti di paura, questa mattina, sulla Strada Statale 19, ad Atena Lucana, dove si è verificato un tamponamento tra due auto, a seguito del quale una donna è stata accidentalmente investita da una delle vetture mentre passeggiava.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata trasportandola in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.