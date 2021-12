Incidente ad Eboli, auto sbanda e si ribalta: 23enne in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 19 ad Eboli, dove un’automobile (Lancia Y) si è improvvisamente ribaltata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Alla guida della vettura c’era una ragazza di 23 anni, di Campagna, che è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale “Santa Maria della Speranza” per vari politraumi. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i vigili urbani.