Incidente frontale tra auto e camion a Sala Consilina: grave un uomo

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, nel Vallo di Diano, dove un’automobile con a bordo una coppia di coniugi si è schiantata contro un camion lungo la SS19, tra Padula e Sala Consilina, in località Fonti.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito il conducente della vettura, un uomo di 76 anni, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dov’è ricoverato in prognosi riservata. La moglie, invece, è stata condotta all’ospedale di Polla per accertamenti. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.