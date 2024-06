Incidente nel Cilento, cinghiale taglia la strada ad una moto: grave un 31enne

Ancora un incidente stradale nel Cilento dove, questa mattina, un 31enne ha perso il controllo della sua moto (sembra a causa di un cinghiale che gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada )cadendo rovinosamente sulla carreggiata, lungo la SS 267 tra Castellabate e Laureana Cilento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e poi, a causa delle gravi ferite riportate, in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli, dov’è ricoverato in prognosi riservata. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.