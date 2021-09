Incidente tra auto e moto a Fratte: un ferito in ospesdale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane a bordo dello scooter al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” per le escoriazioni e ferite riportante in varie parti del corpo

Paura, oggi, lungo la Strada Statale 88, all’altezza di Fratte dove un’automobile si è improvvisamente scontrata con una moto. Il violento impatto è avvenuto a poca distanza dal centro commerciale “Le Cotoniere”.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane a bordo dello scooter al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” per le escoriazioni e ferite riportante in varie parti del corpo. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini della Polizia Municipale.