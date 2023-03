Incidente tra moto e bus in curva ad Amalfi: grave 17enne

Paura, oggi pomeriggio, ad Amalfi, dove un giovane di 17 anni in sella ad una Vespa Piaggio si è schiantato contro un autobus della Sita ed è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in una curva, intorno alle 16, lungo la statale Agerolina, nei pressi del bivio per la frazione alta di Pogerola.

La corsa in ospedale

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha condotto in codice rosso il minorenne, caduto rovinosamente sull’asfalto privo di coscienza fino all’arrivo dei soccorsi, al pronto soccorso di Castiglione e, successivamente, è stato trasferito in eliambulanza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Distrutto il mezzo a due ruote, mentre per l'autobus danni alla parte anteriore sinistra. Vista la gravità dell’incidente, il conducente dell’autobus è stato sottoposto ad alcol e droga test.