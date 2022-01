Incidente frontale tra moto in Costiera Amalfitana: due feriti in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, tra i comuni di Vietri sul Mare e Cetara, dove due moto, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Entrambi i motociclisti sono caduti sulla carreggiata riportando diverse ferite.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che li hanno trasportati all’ospedale di Cava de’ Tirreni. Le loro condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.