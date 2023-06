Incidente tra autobus e moto in Costiera: un ferito, traffico in tilt

Paura e disagi, questa sera, in Costiera Amalfitana, dove una moto e un autobus di linea si sono scontrati tra Conca dei Marini ed Amalfi.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito l’uomo che era in sella alla moto, che è stata trasportata dai sanitari del 118 al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello per accertamenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Traffico in tilt per un paio d'ore.