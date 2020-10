Anziano investito a Campora, corsa in ospedale: è caccia all'auto pirata

Tragedia sfiorata, questa mattina, nel piccolo comune di Campora, dove un anziano è stato travolto da un’automobile mentre passeggiava lungo la strada statale che attraversa il centro cittadino.

L'incidente

Il conducente della vettura non si è fermato per soccorrerlo, ma è fuggito senza lasciare tracce. A dare l’allarme sono stati gli altri residenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è stato preso subito in cura da medici e infermieri. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Intanto sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver effettuato i primi rilievi ed ascoltato alcune testimonianze, sono al lavoro per risalire all’auto pirata.