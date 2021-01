Rischia di investire un passante, colpendolo con lo specchietto dell'auto e fugge: denunciato a Sassano

Denunciato per lesioni e omissione di soccorso, un cittadino straniero, a Sassano: in via Limiti, l'uomo ha rischiato di investire un passante, colpendolo con lo specchietto della sua auto.

La denuncia

A soccorrere il malcapitato al quale l'automobilista non ha prestato soccorso, i sanitari che lo hanno portato in ospedale: ha subito una frattura per l'impatto. Grazie alle indagini dei carabinieri, il responsabile è stato individuato e denunciato.