Investe uno straniero molesto, ferendolo gravemente: accertamenti in corso

Indagato con l'accusa di lesioni pluriaggravate, un giovane del salernitano che ha investito un immigrato in Piazza Mercato, a Capaccio. I fatti si sarebbero verificati all'alba: un uomo di nazionalità marocchina avrebbe iniziato ad importunare un gruppo di ragazzi a bordo di un’auto ferma nel parcheggio antistante il campo sportivo “Mario Vecchio”. Dopo aver cercato di allontanarlo, il conducente della vettura avrebbe messo in moto per andar via velocemente, investendo l’immigrato.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dove è ricoverato in Rianimazione. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri: la vicenda è tutta da chiarire.