Incidente tra moto e camion: muore 39enne di San Valentino Torio

Un’altra tragedia sull’asfalto. Questa mattina, lungo la strada provinciale tra Striano e Palma Campania, ha perso la vita un motociclista di 39 anni, Carmine Celentano, di San Valentino Torio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo si è scontrato improvvisamente con un camion per cause in corso di accertamento. La moto è andata quasi completamente distrutta, mentre il 39enne è morto nel giro di pochissimo tempo.

Il cordoglio

La notizia del decesso è giunta subito a San Valentino Torio provocando un immenso dolore in familiari e amici della vittima. Addolorato il sindaco Michele Strianese che lo ricorda così: “Imprenditore dedito al lavoro che amava tanto la sua comunità e che durante i durissimi momenti della pandemia ci ha aiutato tanto, producendo e donando migliaia e migliaia di mascherine che distribuimmo a tutti i cittadini per difendersi dal virus.Serio e rispettoso, ma gioioso e disponibile con tutti, come un gigante buono.Le condoglianze del Sindaco Michele Strianese e di tutta l' Amministrazione Comunale alla sua famiglia, agli amici ed a tutti i suoi cari.Questa estate sta lasciando troppe vite, spesso giovani, sulle strade. Mi permetto di richiamare alla prudenza ed alla massima attenzione durante la guida soprattutto durante questo periodo estivo nel quale si moltiplicano gli spostamenti per vacanza ed il traffico aumenta su tutta la rete stradale.Riposa in pace, carissimo Carmine. Non dimenticheremo mai la tua bontà ed il tuo altruismo".