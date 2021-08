Incidente tra due auto ad Eboli: traffico in tilt

Il violento impatto si è verificato, oggi pomeriggio, nei pressi dello svincolo autostradale. Fortunatamente non risultano feriti

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di oggi, ad Eboli, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Il violento impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità. Fortunatamente non risultano feriti. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.