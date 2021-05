Incidente tra auto e moto a Sala Consilina: due ragazzi finiscono in ospedale

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, a Sala Consilina, dove un’automobile (Fiat Panda) si è scontrata con una moto nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti i due ragazzi che erano in sella allo scooter, i quali sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che li hanno condotti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, ma fortunatamente le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri.