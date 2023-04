Tamponamento sulla Tangenziale: un ferito

Tamponamento sulla Tangenziale di Salerno questa mattina intorno alle 12 in direzione nord nei pressi dell'uscita di Pastena.

Il tamponamento

Ancora non chiare le cause del tamponamento, a seguito del quale una persona è rimasta ferita. Soccorso dai volontari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, il ferito è stato giudicato guaribile in pochi giorni. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.