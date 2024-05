Incidente in tangenziale, moto si schianta contro auto: padre e figlia feriti

Incidente sulla tangenziale di Salerno. Una moto ed un auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio poco prima della galleria posta fra l'uscita di Sala Abbagnano e quella di via Irno.

I soccorsi

Due i feriti, un padre e una figlia, trasportati in ospedale dai volontari del 118, giunti sul posto insieme alla polizia stradale.