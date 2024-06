Due incidenti a Salerno: scontro auto-moto sul lungomare, caos in Tangenziale

Due incidenti, nel pomeriggio di oggi, si sono verificati a Salerno. Il primo sotto la galleria della Tangenziale di Salerno – tra gli svincoli di via Irno e Sala Abbagnano in direzione Fratte – dove alcune auto (due di sicuro) sono entrate in collisione per cause in corso di accertamento occupando l’intera carreggiata. Di conseguenza una lunghissima coda di vettura si è formata fino all’uscita di via San Leonardo provocando enormi disagi alla circolazione veicolare.

L’altro sinistro

Sul lungomare Tafuri, nei pressi del semaforo, si sono scontrate un’auto e una moto per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto in ospedale il motocilista per affidarlo alle cure del personale medico del pronto soccorso del Ruggi. Su dinamica e responsabilità indagano gli agenti della Polizia Municipale.