Incidente a Napoli, ferito Peppe Iannicelli: "Mi sto riprendendo dallo choc"

“Vivo per miracolo”. Con queste parole il giornalista salernitano Peppe Iannicelli, noto giornalista televisivo e radiofonico salernitano, racconta ciò che gli è accaduto, la scorsa notte, mentre con la sua auto percorreva la Tangenziale di Napoli.

Dramma sfiorato

Iannicelli, ancora sotto choc, racconta: "“Verso mezzanotte mentre guidavo, poco dopo la rampa di Corso Malta sulla Tangenziale di Napoli, sono stato violentemente tamponato da una vettura. Ho perso il controllo dell'auto che è carambolata sbattendo più volte contro i guard rail finendo la sua corsa - dopo apertura air bag - ai lati della strada.La mia auto è sfasciata ed è stata portata via con il carro attrezzi. Io ho miracolosamente riportato soltanto un taglio alla gamba curato dal personale dell'ambulanza giunta sul posto e qualche contusione. Anche l'altro conducente è illeso.Ringrazio Polizia, 118, Anas e soccorso stradale per cure, intervento ed assistenza. Adesso sono a casa, mi sto riprendendo dallo choc e smaltendo dolore e ferite. È andata bene,tutto sommato. Per qualche momento ho temuto di diventare io la notizia piuttosto che darla al tg”. Fortunatamente, dunque, per Iannicelli (uno degli addetti stampa del sindaco Enzo Napoli) soltanto tanto spavento.