Camion contromano sulla Tangenziale a Salerno: traffico in tilt

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Salerno, dove un camion ha imboccato contromano la Tangenziale, nei pressi dell’uscita di Pontecagnano. Fortunatamente il mezzo pesante non si è scontrato con le auto e i veicoli che procedevano in direzione opposta, ma si è collocato di traverso sulla carreggiata mandando comunque in tilt il traffico.

I disagi

Al momento, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” – direzione Sapri è stata chiusa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Foto di Guglielmo Gambardella