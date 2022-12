Incidente sulla Tangenziale di Salerno: auto contro tir, ferita una donna

Traffico e disagi, stamattina, sulla corsia Sud della tangenziale di Salerno, nei pressi della galleria di Sala Abbagnano. Per cause da accertare, un'auto e un tir si sono violentemente scontrati: ad avere la peggio, la donna alla guida della vettura, soccorsa dal 118 e condotta in ospedale per le cure del caso.

L'intervento

Sul posto, la Polstrada per eseguire i rilievi. Indagini in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.