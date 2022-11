Due incidenti in poche ore, a Salerno: scontri in Tangenziale e a Fratte, traffico in tilt

Due incidenti in poche ore, a Salerno. In particolare, in piazza Galdi due auto, per cause da accertare, si sono tamponate. Sul posto, la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

L'altro sinistro

Intanto in Tangenziale, in direzione Nord, poco prima dell'uscita di Sala Abbagnano, si è verificato un sinistro che ha coinvolto più mezzi, nei pressi della galleria: ad intervenire, la Polizia Stradale e i sanitari del 118. Accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.