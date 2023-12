Paura, oggi pomeriggio, lungo la Tangenziale di Salerno, dove si è verificato un tamponamento tra tre automobili, in direzione nord. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato una persona ferita al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare. Traffico in tilt.