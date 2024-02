Incidente in Tangenziale, auto sbanda e si ribalta: ragazza in ospedale

Si è temuto il peggio, oggi pomeriggio, sulla Tangenziale di Salerno, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata per cause in corso di accertamento. Alla guida della vettura c’era una ragazza, che, successivamente, è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” dov’è stata sottoposta ad accertamenti. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell’Anas e la Polizia per i rilievi del caso.