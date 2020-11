Auto sbanda e finisce di traverso sulla carreggiata: traffico in tilt sulla Tangenziale

Paura, questa mattina, lungo la Tangenziale di Salerno, dove un’automobile, per cause in corso di accertamento, è sbandata posizionandosi si traverso sulla carreggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I disagi

Fortunatamente gli altri veicoli sono riusciti a frenare in tempo evitando un maxi-tamponamento. L’incidente si è verificato in direzione nord, nei pressi dell’uscita di San Leonardo. Non risultano feriti, traffico in tilt.