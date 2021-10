Per cause da accertare, tre auto sono state protagoniste di un tamponamento a catena

Brutto incidente stamattina, sulla Tangenziale di Salerno, nei pressi dello svincolo di Pontecagnano: per cause da accertare, tre auto sono state protagoniste di un tamponamento a catena.

I soccorsi

Nessuna grave ferita per le persone a bordo che sono state soccorse dai volontari del 118. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica del sinistro.