Tamponamento tra due auto e un furgone in Tangenziale: traffico in tilt

Paura, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Tangenziale di Salerno, dove si è verificato un tamponamento tra tre veicoli (una Nissan Qashqai, un furgone Talento e una Toyota Rav4). L’incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dall’uscita di Mariconda.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti e la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la circolazione veicolare. Traffico in tilt.