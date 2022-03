Incidente in Tangenziale a Salerno: traffico in tilt, un altro sinistro a San Pietro al Tanagro

Caos in Tangenziale, stamattina, a Salerno. Un incidente stradale si è verificato all'altezza di Fratte-via Irno: per cause da accertare, c'è stato un tamponamento tra auto, fortunatamente senza nessuna grave conseguenza. Traffico in tilt, dunque, con l'intervento dei mezzi di soccorso che hanno liberato la carreggiata.

L'altro incidente

Ieri sera, intanto, un altro incidente si è verificato sulla provinciale Polla-Teggiano, a San Pietro al Tanagro. Una minicar si è ribaltata: due i feriti condotti in ospedale per le cure del caso. Si indaga per far luce sulle cause del sinistro.