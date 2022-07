Incidente in tangenziale, quattro feriti gravi: auto a tutta velocità rischia di travolgere i soccorritori

Tragedia sfiorata, intorno alla mezzanotte, sulla tangenziale di Salerno (in direzione Pontecagnano, altezza San Leonardo) dove si è verificato un incidente stradale. Sul posto è giunto tempestivamente un equipaggio di quattro persone della Croce Bianca (a bordo l’autista Frusciante, l’infermiere Mulignano, il medico Citriniti) per soccorrere quattro feriti gravi.

La paura

Nel frattempo, però, è arrivata ad altissima velocità una Fiat 500 di colore rosso che prima ha colpito la vettura di un automobilista fermatosi a dare una mano, poi è sbandata e per un pelo non ha falciato proprio i soccorritori (tra cui Antonio Guariglia). Il conducente, dopo essersi fermato per pochi secondi, si è dato alla fuga in direzione Pontecagnano.

La corsa in ospedale

I quattro feriti sono stati trasportati d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove sono tuttora ricoverati.