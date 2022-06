Incidente nella notte a Teggiano: auto sbanda e finisce contro un muretto, un ferito

Brutto incidente, nella notte a Teggiano: un uomo di Padula, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muretto di recinzione, all'altezza di una rotatoria, in località Pantano.

Le indagini

Sul posto, provvidenzialmente, due soccorritori del 118 fuori servizio che hanno prestato i primi soccorsi all'automobilista, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Il malcapitato è stato condotto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla: serie le sue condizioni. Si indaga.