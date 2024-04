Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Teggiano, in località Castagneto. Un'auto, con a bordo due persone i del posto, si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina hanno estratto i feriti dall'abitacolo. I soccorsi del 118 hanno trasportato le due persone all'ospedale di Polla. Le loro condizioni sono state valutate come non preoccupanti. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale per gli ulteriori accertamenti.