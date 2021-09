Incidente tra auto e trattore sulla strada provinciale Teggiano-Polla

Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri: nessuna grave ferita, fortunatamente, per i due conducenti

Tensione, stamattina, lungo la strada provinciale Teggiano-Polla, tra Prato Perillo e San Pietro. Come riporta Ondanews, per cause da accertare, un auto e un trattore si sono violentemente scontrati.

Gli accertamenti

Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri: nessuna grave ferita, fortunatamente, per i due conducenti. Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.