Tre incidenti in poche ore nel Vallo di Diano, coinvolti anche 2 bus scolastici

Una serie di sinistri, probabilmente a causa dell'asfalto viscido, oggi, sulle strade del Vallo di Diano. Si è verificato, infatti, un tamponamento tra due bus per il trasporto studenti, tra Silla di Sassano e Sala Consilina. Danneggiato uno dei due pullman. Rallentamenti al traffico, dunque, e tensione per gli alunni a bordo.

Gli altri sinistri

Intanto, due auto in località Fonti a Sala Consilina si sono scontrate e, ancora, sulla Pedemontana a Teggiano, una donna, per cause da accertare, si è ribaltata con la sua auto: a soccorrerla, il 118. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e la causa dei sinistri.