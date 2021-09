Incidente tra auto e moto a Capaccio Paestum: centauro in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dov’è stato preso in curo dai medici

Paura, oggi pomeriggio, a Capaccio Paestum, dove una moto si è scontrata con un’automobile mentre percorreva la località Tempa San Paolo. Ad avere la peggio il centauro che è caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dov’è stato preso in curo dai medici. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri.