La trasferta e la paura: 8 tifosi della Salernitana coinvolti in un incidente stradale

Prima la gioia per la vittoria della Salernitana in trasferta e poi la paura, dopo il coinvolgimento in un incidente stradale. Otto tifosi granata, di ritorno da Venezia, sono rimasti feriti dopo che il minivan sul quale viaggiavano - le cause sono in corso di accertamento - è sbandato all'improvviso ed è finito a più riprese contro il guardrail. Lo scrive Il Vescovado.

I dettagli

Il minivan era stato preso a noleggio: distrutto. I tifosi sono originari della Costiera Amalfitana: Maiori, Amalfi, Scala e Ravello. Sono tutti sani e salvi: illesi, hanno riportato qualche escoriazione e contusioni.